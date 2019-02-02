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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında son durum merak konusu olurken, altında büyük hareketlenmeler gözlenmiyor. Altının gramı 220 TL dolaylarından işlem görüyor. Güncel altın fiyatları 2 Şubat tarihinde şu şekilde;

ALTIN FİYATLARI 2 ŞUBAT

GRAM ALTIN: 220,62 TL alış, 220,68 TL satış.

ÇEYREK ALTIN: 354,13 TL alış, 362,12 TL satış.

YARIM ALTIN: 706,19 TL alış, 724,38 TL

CUMHURİYET ALTINI: 1.477,00 TL alış, 1.487,00 TL satış.

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