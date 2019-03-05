ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Çeyrek altın fiyatları 5 Mart 2019 Salı günü Kapalıçarşı ve diğer platformlarda altın alım, satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni haftaya 223-224 TL seviyelerinde başlayan gram altın bugün 222,9 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, 5 Mart 2019 günü çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü hareketlilik trendini bu hafta geride bıraktı. 227 TL seviyelerine kadar yükselen altının gram fiyatı döviz ile paralel olarak değişiklik göstermeye devam ediyor. Peki, bugün altının gram fiyatı ne kadar oldu ve çeyrek altın kaç TL’den satılıyor?

Bigpara’dan alınan güncel verilere göre altın fiyatları şöyle;

5 Mart 2019 Salı günü gram altın 222,9 TL seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altının 356 TL’den alınıp 364 TL’den satıldığı aynı dakikalarda altının ons fiyatı ise 1.288 dolar. Yatırım yapanların tercih ettiği cumhuriyet altını ise 1.481 TL’den alınıp 1.504 TL’den satılıyor.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 950 lira, en yüksek 224 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 2,05 azalışla 222 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 44 bin 700,42 lira, işlem miktarı ise bin 705,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 383 milyon 519 bin 405,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler ve VakıfBank şeklinde sıralandı.