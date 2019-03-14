ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? gibi sorular bugün de altın yatırımcısının en çok araştırdığı konular arasında. Gram altın spot piyasada 229 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel ve anlık altın fiyatları...