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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları...

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Altın yatırımcıları, altın fiyatlarındaki her hareketi dikkatle izliyor. Bugün de "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu ekonomi piyasasında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugün 231 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte, 29 Mart Cuma güncel altın fiyatları...

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Anlık olarak artış ya da düşüş gösterebilen gram altın, son durumu ile araştırılıyor. Altının gram fiyatı, bugüne 231 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mart güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 231 lira

Çeyrek altın: 381 lira

Cumhuriyet altını: 1556 lira

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise 1.289 dolardan işlem görüyor.

 

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