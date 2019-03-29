ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın yatırımcıları, altın fiyatlarındaki her hareketi dikkatle izliyor. Bugün de "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu ekonomi piyasasında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Altının gram fiyatı bugün 231 liradan alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? İşte, 29 Mart Cuma güncel altın fiyatları...