ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın yükselişe geçti!
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Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,2 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Mayıs güncel altın fiyatları...
Piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna artışla başlayan altın fiyatları 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 25 Mayıs güncel rakamlar…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 251,2 lira
Çeyrek altın: 415 lira
Cumhuriyet altını: 1.691 lira
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