ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,14 azalışla 250,5 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 251,2 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Mayıs güncel altın fiyatları...