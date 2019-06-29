ALTINI OLANLAR DİKKAT!

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Altında son durum...
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Altın fiyatları ile ilgili son durum yatırımcılar tarafından sıkça merak ediliyor. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 260,06 liradan satışa sunuluyor. İşte 29 Haziran 2019 çeyrek altın gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. Bugün gram altın fiyatı 260,06 lira, çeyrek altın fiyatı ise 425,20 liradan alıcı buluyor. İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
259,72
260,06
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
262,46
262,57
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.409,35
1.409,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
415,55
425,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.722,00
1.748,00
YARIM ALTIN FİYATI
828,50
850,39
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