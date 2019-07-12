ALTINI OLANLAR DİKKAT!

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12 Temmuz güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Cumhuriyet altını 1.695 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 256,2 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Temmuz güncel altın fiyatları...
Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumdur.
ALTIN FİYATLARI 12 TEMMUZ
GRAM ALTIN: 256,2 lira
ÇEYREK ALTIN: 420 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1.695 lira
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