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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından haftasonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. Haftanın kapanış gününde bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 425 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.738 lira

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