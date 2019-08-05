ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın yeni haftaya böyle başladı...
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Haftaya altın alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 261,67 lira
Çeyrek altın: 419,45 lira
Yarım altın: 838,91 lira
Cumhuriyet altını: 1.713,00 lira
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