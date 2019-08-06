ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın üzerine yatırım yapan ve yatırım yapmayı isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. Bugün güne başlayan gram altın 261,61 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ağustos güncel altın fiyatları…

Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 260 lira seviyelerinde. Altın fiyatları bayram öncesinde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşler sonrasında vatandaşlar, “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?” aramaları yapıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 261,61 TL'den alınırken, 261,68 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 417,13 TL'den alınırken, 426,59 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 831,66 TL'den alınıyor ve 853,19 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.723,00 TL'den alınıyor, 1.749,00