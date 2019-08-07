ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 264,26 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 264,32 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatları…
Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 264 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 7 AĞUSTOS
GRAM ALTIN: 264,26 TL'den alınırken, 264,32 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 416,78 TL'den alınırken, 426,23 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 830,96 TL'den alınıyor ve 852,47 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.726,00 TL'den alınıyor, 1.752,00 TL'den satılıyor.
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