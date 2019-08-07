ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 264,26 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 264,32 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatları…