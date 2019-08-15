ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın...
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Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…
Altın fiyatları son yatay şekilde seyrediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS
GRAM ALTIN: 272,81 TL'den alınırken, 272,86 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 423,09 TL'den alınırken, 432,68 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 843,20 TL'den alınıyor ve 865,13 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.740,00 TL'den alınıyor, 1.766,00 TL'den satılıyor.
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, 15 Ağustos 2019, altın ne kadar oldu
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