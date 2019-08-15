ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…