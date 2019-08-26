ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altında son durum...
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Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte 26 Ağustos altın fiyatları…
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 287 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS
GRAM ALTIN: 287,44 TL’den alınırken, 287,50 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 446,20 TL’den alınırken, 456,31 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN: 889,62 TL’den alınıyor ve 912,62 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.843,00 TL’den alınıyor, 1.871,00 TL’den satılıyor.
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