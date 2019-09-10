ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları Dünya'da yaşanan olayların etkisiyle yükseliş ya da düşüş gösteriyor. Birçok vatandaş altın fiyatlarındaki bu değişimleri merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu. İşte çeyrek altın, yarım altın güncel altın fiyatları...