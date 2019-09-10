ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları Dünya'da yaşanan olayların etkisiyle yükseliş ya da düşüş gösteriyor. Birçok vatandaş altın fiyatlarındaki bu değişimleri merak ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu. İşte çeyrek altın, yarım altın güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Tam altın bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım altın 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek altın 454 liradan satıldı.
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