ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları...
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Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI 5 EKİM
Güncel altın fiyatları,
Gram altın: 275,65 lira
Çeyrek altın: 450,12 lira
Cumhuriyet altını: 1.850 lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 5 Ekim 2019
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