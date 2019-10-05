ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 5 EKİM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 275,65 lira

Çeyrek altın: 450,12 lira

Cumhuriyet altını: 1.850 lira