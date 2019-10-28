ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın yeni haftaya böyle başladı...
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Altın fiyatları, borsa ve döviz işlemlerini yakından takip eden yatırımcıların yanı sıra hediyelik olarak çeyrek altın, gram altın ya da gram altın almak isteyenler tarafından da sorgulanmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarında güncel durum...
Altın fiyatlarında son dönemde yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. İşte güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 455 Lira
Gram Altın: 279,70 Lira
Yarım Altın: 910 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.
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