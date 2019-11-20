ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın...
A+A-
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı...Gram altın bugün 271 lira, çeyrek altın ise 443 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta yakaladığı 270 TL / 271 TL bandındaki yatay yönlü seyrini yeni haftada da sürdürüyor. Gram altın bugün 271 lira seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları ise serbest piyasada geçtiğimiz güne göre 2 lira kadar değer kaybeden çeyrek altın 441 lira alış fiyatı, 443 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Etiketler : Çeyrek altın, altın ne kadar oldu, 20 Kasım 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.