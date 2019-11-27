ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları...
A+A-
Geleneksel birikim aracı altının fiyatları haftanın her günü en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son dönemde yükselişler ardından yatırımcıların yüzü gülerken, hediyelik olarak gram, yarım ve çeyrek altın alacak olanlar kara kara düşünüyor. İşte güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 27 KASIM
Güncel altın fiyatları,
Gram altın: 270,69 lira
Çeyrek altın: 440,81 lira
Cumhuriyet altını: 1.811,00 lira
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.