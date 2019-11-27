ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Geleneksel birikim aracı altının fiyatları haftanın her günü en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?