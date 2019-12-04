ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. ABD´nin Brezilya ve Arjantin´e ek gümrük vergisi uygulamasının küresel ticarete vereceği zarar etkisiyle altın fiyatları hafif yükseldikten sonra geriledi. İşte altın fiyatlarında güncel durum…

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 445,20 Lira

YARIM ALTIN: 889,83 Lira

GRAM ALTIN: 273,26 Lira