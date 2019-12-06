ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın..
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Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi. İşte 6 Aralık güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki son gelişmeler şu şekilde;
6 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek Altın: 445,56 Lira
Gram Altın: 272,78 Lira
Yarım Altın: 891,13 Lira
Cumhuriyet Altını: 1.833,00 Lira
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