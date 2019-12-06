ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi. İşte 6 Aralık güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki son gelişmeler şu şekilde;

6 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 445,56 Lira

Gram Altın: 272,78 Lira

Yarım Altın: 891,13 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.833,00 Lira