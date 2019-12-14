ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları haftayı artışla tamamladı. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 ARALIK
ÇEYREK ALTIN: 450,06 Lira
YARIM ALTIN: 900,11 Lira
GRAM ALTIN: 275,96 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 14 Aralık 2019
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