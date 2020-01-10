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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Haftanın son işlem gününde altın...

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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 10 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları ABD ile İran geriliminin ardından sert yükselişe geçmişti. Dün piyasalarda sert düşüşe geçen gram altının fiyatı 293,88 liradan, çeyrek altın ise 480,49 liradan işlem görüyor. Peki, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Ocak güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 10 Ocak Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 293,88 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.976,00 liradan işlem görüyor. İşte, 10 Ocak 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

293,66

293,88

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

292,17

292,25

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.552,13

1.552,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

469,85

480,49

YARIM ALTIN FİYATI

936,77

960,98

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.947,00

1.976,00

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