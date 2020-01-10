ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 10 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları ABD ile İran geriliminin ardından sert yükselişe geçmişti. Dün piyasalarda sert düşüşe geçen gram altının fiyatı 293,88 liradan, çeyrek altın ise 480,49 liradan işlem görüyor. Peki, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 10 Ocak güncel altın fiyatları...