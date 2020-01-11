ALTINI OLANLAR DİKKAT!

11 Ocak 2020 altın fiyatları nedir? merak ediliyor. Altın fiyatları anlık olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Kapalıçarşı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Tarihi yükselişin ardından bu değişimin nasıl devam edeceği merak konusu haline geldi. 10 Ocak’ta İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.957,00 lira oldu. Haberimiz içerisinden güncel gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 295,06 liradan satışta 295,16 liradan , çeyrek altın alışta 472,18 liradan satışta 483,98 liradan, yarım altın ise alışta 944,36 liradan satışta 967,97 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 293 liradan alınıyor, 293 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1892 liradan alınıyor, 1912 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 473 liradan alınıyor, 478 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 946 liradan alınıyor, 956 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.957,00 lira oldu.