ALTINI OLANLAR DİKKAT!

25 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar? merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve yarım altın fiyatı ile ilgili her gün güncel açıklamalar yayınlanıyor. Dün gram altın 298 liradan alınıyor, 298 liradan satıldı. Çeyrek altın 478 liradan alınıyor, 490 liradan satıldı..

25 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 300,08 liradan satışta 300,19 liradan, çeyrek altın bugün alışta 480,22 liradan satışta 492,22 liradan satılıyor.

24 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 298 liradan alınıyor, 298 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 478 liradan alınıyor, 490 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1911 liradan alınıyor, 1953 liradan satılıyor.