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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları...

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Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yatırımcısını memnun eden altın fiyatları son 2 haftalık periyotta 145 ile 149 lira bandı arasında seyrediyor. İşte en güncel altın fiyatları ve uzman yorumları...

 

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde yükselme gösterdi. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının fiyatı 146,18 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 238 liradan işlem görüyor. Son olarak altın fiyatlarına ilişkin İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler'den açıklama geldi. İşte altın fiyatlarına ilişkin son gelişmeler ve en güncel altın fiyatları...

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Altının gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı. Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, 2017 yılına yükselişle başlayan altın fiyatlarının, AB ülkelerinin birlikten çıkma tartışmalarından dolayı satış baskısında kalabileceğini belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı adaylarından Marine Le Pen'in, Fransa'nın avrodan çıkması gerektiğini ifade etmesi akıllara 'AB ülkelerinde yeni siyasi krizler başlayabilir, dağılma sürecine bir adım daha yaklaşılmış olabilir' düşüncesini getiriyor. Böyle bir olasılıkta küresel piyasalarda avro/dolar paritesinde sert düşüşler başlayabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde avro/dolar paritesi kademeli olarak 1,05 devamında 1,03 bandına kadar gerileyebilir diye tahmin ediyoruz. Bu öngörümüz gerçekleşirse altının ons fiyatındaki yükselişler kalıcı olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Memiş, bugün altının gram fiyatının 146-148 liradan ve ons fiyatının da 1.230-1.245 dolardan işlem göreceği öngörüsünde bulundu.

 

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