ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yatırımcısını memnun eden altın fiyatları son 2 haftalık periyotta 145 ile 149 lira bandı arasında seyrediyor. İşte en güncel altın fiyatları ve uzman yorumları...

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde yükselme gösterdi. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının fiyatı 146,18 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 238 liradan işlem görüyor. Son olarak altın fiyatlarına ilişkin İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler'den açıklama geldi. İşte altın fiyatlarına ilişkin son gelişmeler ve en güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı. Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.