ALTINI OLANLAR DİKKAT!

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Altın bugün...
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Altın fiyatları dalgalanmayı sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın Kapalıçarşı'da ne kadardan işlemde? Gram altın 143 lira bandında seyrederken, piyasadaki durum nasıl?
Altın fiyatları yatırımcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 235,28 liradan satılırken, gram 143,04 liradan değer buldu. Yatırımcılarının gözbebeği olan altın fiyatları bugün ne kadardan işleme alınacak? İşte piyasalar ile ilgili güncel durum...
Gram altın 144 liranın altında
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 143,5 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 960 liradan alıcı buluyor.
Cuma günü 143,6 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, günü yatay seyirle 143,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yurt içinde birinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 olarak açıklanmasının ardından düşüşünü sürdürerek saat 10.45 itibarıyla 143,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 960 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise cuma 1.266,4 dolardan haftayı tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay bir seyirle 1.267 dolardan işlem görüyor.
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