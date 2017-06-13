ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları dalgalanmayı sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın Kapalıçarşı'da ne kadardan işlemde? Gram altın 143 lira bandında seyrederken, piyasadaki durum nasıl?

Altın fiyatları yatırımcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 235,28 liradan satılırken, gram 143,04 liradan değer buldu. Yatırımcılarının gözbebeği olan altın fiyatları bugün ne kadardan işleme alınacak? İşte piyasalar ile ilgili güncel durum...

Gram altın 144 liranın altında

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 143,5 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 960 liradan alıcı buluyor.