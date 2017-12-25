ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarının haftanın ilk gününde kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarında son gelişmeler neler? İşte Kapalıçarşı'da çeyrek altının ne kadardan satıldığı...

En önemli yatırım araçlarından biri olan altının bugün kaç lira olduğu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta altının gramı 156,07 liradan çeyrek ise 255,27 liradan alıcı buldu. İşte güncel bilgiler...

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, 155,2-156,0 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 155,7 liradan tamamladı.