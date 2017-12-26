ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altının gramı haftaya yükselişle başladı ve 156 lira bandında dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatlarının kaç lira olduğu merak edilmeye başlandı. Her gün yakından takip edilen altın fiyatlarına dair güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor ve araştırılıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 156,18 liradan çeyrek altın ise 255,96 liradan alıcı buldu. İşte altın piyasasına dair güncel bilgiler...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 156 liradan tamamladı.