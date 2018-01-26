ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Altın 26 Ocak Cuma günü de yükselişini sürdürüyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Yükseliş sürerken yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 26.1 2018 güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı güncel altın fiyatları...

Altın bugün de yükselişini sürdürdü. 26 Ocak Cuma günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 26.1.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,83 liradan alınırken, 162,85 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,63 liradan alınırken 267,15 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,27’den alınırken 534,30 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1080,55 liradan alınıp 1096,88 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,80 liradan alınırken 1076,17 liradan satılıyor.