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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Gram altın...

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Gram altın 162,5 lira, çeyrek altın 267 lira ve Cumhuriyet altını 1.087 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi.   

 
Dün altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir  seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 161,6 liradan  tamamladı.
  
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10  itibarıyla yüzde 0,6 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan  satılıyor.  
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı  ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.328,6  dolardan işlem görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez  Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin söylemleri ile  beklentilerden iyi gelen ABD verilerinin altın fiyatlarında dalgalanmaya neden  olduğunu dile getirdi.
 
Memiş, dün ABD'de ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin  üzerinde açıklandığını anımsatarak, veri sonrası dolar endeksinin toparlandığını,  altının ons fiyatının ise değer kaybettiğini dile getirdi.
 
Bugün yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını takip  edeceğini ifade eden Memiş,"ECB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi  beklenmiyor. Faiz kararı açıklandıktan sonra ECB Başkanı Mario Draghi'nin  açıklamaları piyasalar için önemli olacak. Draghi’nin parasal genişlemenin yakın  zamanda biteceğine yönelik sözle yönlendirmesinden daha şahin bir açıklama  gelebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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