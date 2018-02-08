"AMAÇ ÜRETİM, İSTİHDAM VE REFAHI ARTIRMAK!"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, ekonomiyi tüm çalışmaların odağına koyduklarını vurgulayarak, ülkede üretimi, istihdamı bu sayede de refahı arttırmak amacıyla çalışacaklarını söyledi.

Özdil Nami, sanayi bölgeleri, enerji maliyetleri ve haksız rekabetin önlenmesinin gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

AVUNDUK: “ÖNEMLİ OLAN NİTELİK”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk kabulde yaptığı konuşmada, erken genel seçimler sonrası çeşitli alternatifler değerlendirilerek 4’lü koalisyonun kısa sürede hayata geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “KKTC’de koalisyonların ömrü 1.1 yılken önemli olan nicelik değil niteliktir” dedi.

Sanayi Odası’nın geçmiş dönemlerde de bakanlarla uyumlu şekilde çalıştığını ifade eden Avunduk, “birlikte yazıp birlikte yönetme” talebinde bulundu.

Avunduk, Nami’ye ülke ekonomisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için geldiklerini söyledi.

NAMİ: “ÜRETİM, İSTİHDAM VE REFAHI ARTIRMAK AMACIYLA ÇALIŞACAĞIZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise ekonomiyi tüm çalışmaların odağına koyduklarını vurgulayarak, ülkede üretimi, istihdamı ve bu sayede de refahı arttırmak amacıyla çalışacaklarını belirtti.

“Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Halkımız çok daha iyi bir yaşam standardını hak ediyor. Bunu el birliğiyle sağlayacağız” diyen Nami, Sanayi Odası’nın ülkenin önde gelen kuruluşlarından olduğunu ve sorunların istişarelerle aşılacağını kaydetti.

SANAYİ BÖLGELERİ, ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞMESİ VE HAKSIZ REKABET GÜNDEMDE

Nami, başta sanayi bölgelerinin idare edilmesi, yani sanayi bölgelerinin oluşturulması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve haksız rekabetin önlenmesi gibi bir dizi konunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Nami, yapacakları tüm çalışmaların katılımcı anlayışla ele alınacağını belirterek, bu çalışmaların ülkeyi dışa açmak için de yürütüleceğini söyledi.

Dış pazarlara ulaşılması, haksız izolasyonların aşılması için de el birliğiyle her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Nami, “Bugüne kadarki bilgi birikimi ve tecrübemiz halkımızın emrine amadedir. Hedeflerimize ulaştığımız bir hükümet dönemi hayata geçirmeyi umuyorum” dedi.