AMACI KIZINI TEPKİSİNİ ÖLÇMEKMİŞ...
Sapık babadan ilginç savunma...
Öz kızının şikayeti üzerine taciz suçlamasıyla tutuklu bulunan A.V. İ, tutukluluk süresinin dolması nedeniyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Tahkikat sorumlusu polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının telefon görüşme ve mesajları dışında WhatsApp üzerinden de kızını taciz mesajları gönderdiğini tespit ettiklerini anlattı.
Soruşturmanın tamamlandığını belirten Çamlıbelli, zanlının gönüllü ifadesinde “Bu sözleri kızıma tepkisini ölçmek için söyledim” dediğine dikkati çekti.
Çamlıbelli, A.V. İ’nin serbest bırakılması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalininin yüksek olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.
Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu, A.V. İ’nin iki ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesini emretti.
BRT
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