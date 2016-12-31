AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ

Türkay Onbaşıoğlu da amansız hastalığa yenildi

Melin DOBRAN

Aslen Gazimağusalı olan ve Lefkoşa’da ikamet eden 67 yaşındaki Türkay Onbaşıoğlu da amansız hastalığa yenilerek sevenlerine veda etti.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Onbaşıoğlu, bir süreden beridir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Evli ve iki evlat annesi olan Onbaşıoğlu’nun zamansız vedası tüm sevenlerini üzdü.

Onbaşıoğlu’nun cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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