AMBALAJLANMIŞ SULARIN ANALİZİ YAPILDI

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, her ay ambalajlanmış sulardan numune alındığını, tüm bölgelerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’nda analiz edildiğini, sonuçların da Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasından yayınlandığını belirtti.

Sularda, bromat, anyon, florür, klorür, nitrit, nitrat, sülfat, fosfat ve katyon (lityum, sodyum, amonyum, patasyum, magnezyum, kalsiyum ve mikrobiyolojik) analizlerinin yapıldığını belirten Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, “Su, organizmaların üremesi için en elverişli ve kolay ortamlardan biridir” hatırlatmasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin su analizleriyle ilgili yazılı açıklamasında şu bilgiler verildi:

“Su organizmaların üremesi için en elverişli ve kolay ortamlardan biri olduğundan, suyun temas ettiği hava ve fayans, beton, plastik gibi yüzeylerle mikrobiyolojik üreme ve dolayısıyla kirlenme oluşabilmektedir. İşte bu gibi nedenlerle kirlenen suları tekrar temiz hale getirebilmek için dolumdan önce veya hemen sonrasında dezenfeksiyon yapılır.

Ozon, bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Dolum amacıyla tesise getirilen suya ozonla zenginleştirilmiş hava yöntemi uygulandığında, bütün bakteri ve virüslerin dezenfeksiyonu, tat, koku ve rengin giderilmesi, yosunların yok edilmesi ve oluşumunun önlenmesi sağlanıyor. Ancak bu dezenfeksiyonun çok ciddi bir bedeli var; sularda doğal olarak bulunan bromür maddesi ozon (ozonla zenginleştirme hava yöntemi) uygulandığında kanserojen bir madde olduğu söylenen bromata dönüşüyor. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), EPA (Amerikan Çevre Koruma Kurumu), Kaliforniya Eyaleti Çevre Koruma Kurumu, Kanada Gıda Denetleme Kurumu gibi yerlerin yapmış oldukları bilimsel araştırmalarda, yapısında bromür bulunduran suların ozonlama sonrası bromat oluşturduğu, bromatın da uygulanan deneyler ve araştırmalar sonucunda kanserojen olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bromatın su ile alınması durumunda karaciğer,böbrek,merkezi sinir sistemi tahribatı da ortaya çıkabilmektedir.”

“BROMAT İÇEREN İÇME SULARINA UZUN SÜRE MARUZ KALMA İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR”

“Sağlığımız için tehlikeli olan bromat normalde suda bulunmuyor ancak ozonlama neticesinde sudaki bromü(kaynaktan gelen), bromata dönüşüyor” denilen açıklamada şunlar da aktarıldı:

“İçme suyu kaynağında bromür varsa ozonlama esnasında bromür “bromat”a okside olur ve bromat kirleticisi oluşur.

İçme suyunda bromat’ın10 Mikrogram/L’den fazla olması istenmez (AB;TC;KKTC). Sınır değerlerin üzerinde bromat içeren içme suları uzun süreli maruz kalındığında insan sağlığı üzerine olumsuz etkiler yaptığı söylenmektedir.”