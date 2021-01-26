Amcaoğlu: Komitenin belirleyeceği tarihler arasında uzaktan eğitime hazırız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bu sabah gerçekleştirdikleri toplantıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Amcaoğlu “yarından itibaren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öngöreceği tarihler arasında uzaktan eğitime hazırız.

Bu esnada da yazılı olarak Sağlık Bakanlığına tüm öğretmenlerimizin ve idari personelin aşılanması için öncelik verilmesi talebimizi ilettik.” diye konuştu.