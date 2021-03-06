Amcaoğlu: Öğretmen ve eğitim alanında çalışan personel aşılanmalı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmen ve eğitim alanında çalışan personelin yaklaşık olarak 20 bin 500 kişi olduğunu ve aşılanmaları gerektiğini kaydetti.

Hafta başı Sağlık Bakanı Ünal Üstel tarafından açıklanacak olan aşı programının ardından akademik takvimin belirlenerek, halk ile paylaşılacağını ifade eden Bakan Amcaoğlu, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşabilmesi için GSM operatörleriyle birlikte bir kampanya başlatıldığını da açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, açıklamalarda bulundu. Bakan Amcaoğlu, öğretmenlerin ve personellerin aşılanması hususunda, yaklaşık olarak 20 bin 500 kişinin aşılanması gerektiğini ve hafta başı Sağlık Bakanı Ünal Üstel tarafından açıklanacak olan aşı programının ardından akademik takvimin belirlenerek, halk ile paylaşılacağını söyledi. Amcaoğlu bütün dünyada olduğu gibi uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan gençleri adaya getirdiklerini belirterek, öğrencilerin bakımı kapsamında harcanacak ücretin 30 milyonu TL’yi geçmeyeceğini de kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, amaçlarının kaliteli mezuniyeti sağlamaktan başka bir şey olmdığını da dile getirerek, bu adımla 800 milyon TL’lin bir geri dönüşü olacağını vurguladı. Amcaoğlu, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşabilmesi kapsamında GSM operatörleriyle birlikte bir kampanya başlatıldığınada açıklayarak, tüm öğrencilerin imkanının eşit hale getirilmesi için çalışıldığını söyledi.

BRTK