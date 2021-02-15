Amcaoğlu: Orta eğitimde çevrimiçi derslere katılım oranı yüzde 80 civarında

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, orta eğitimdeki çevrimiçi derslere katılım oranının yüzde 80 civarında olduğunu söyledi Amcaoğlu, ay sonuna kadar internet ve materyal eksikliklerini tamamlamayı planladıklarını da belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde önümüzdeki süreci BRT’de değerlendirdi. Amcaoğlu, Okullarda; öğretmenden taşımacılığa kadar aşılama planını Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını açıkldı. Amcaoğlu, ” “Aşılamanın başlamasına ilişkin tarihe Sağlık Bakanlığı karar verecek.

Öğretmen, taşımacı, muavin ne kadar hızlı aşılanırsa, yüz yüze eğitim de o kadar hızlı açılır” dedi. Materyal ve internet eksikliğini gidermeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Amcaoğlu, bu çalışmalara en uzaktan; Karpaz bölgesinden başladıklarını kaydetti. Orta eğitimdeki çevrimiçi derslere katılım oranının yüzde 80 civarında olduğunu, yüzde 14’lük bir kısmın internet ya da materyal eksikliği nedeniyle katılım sıkıntısı yaşadığını ifade eden Amcaoğlu, “Ay sonuna kadar internet ve materyal eksikliklerini tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

BRTK