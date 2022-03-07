Amcaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Amcaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Eski mücahit, mukavemetçi ve eski Gönyeli muhtarlarından, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun babası Selçuk Amcaoğlu toprağa verildi.
Selçuk Amcaoğlu için Gönyeli Kabristanlığı’nda askeri tören düzenlendi.
Cenaze törenine Amcaoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanısıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri ve sevenleri katıldı.
BRTK
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