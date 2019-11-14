"AMCAOĞLU SUÇ İŞLİYOR!"

KTAMS, 153 tane sivil toplum örgütünden aidat kesintisi yapan Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin sadece ME-KOOP yatırımlarını durdurmasına hiçbir gerekçe gösterilmediğini ifade ederek, bakanın bu talimatı vererek suç işlediğini belirtti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun sendika ve sendikaya bağlı Memurlar Kooperatifi’ne (ME-KOOP) yönelik kindar tavır sergilediği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. 153 tane sivil toplum örgütünden aidat kesintisi yapan Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin sadece ME-KOOP yatırımlarını durdurduğuna işaret edilerek, bakana “eleştiriye tahammülsüz” ve “sendikaya karşı kin güden bir tavır sergiledi” eleştirisi yapıldı “Kindar Bakan İstemiyoruz” pankartı açan KTAMS ve ME-KOOP yetkilileriyle üyeleri, Amcaoğlu’nu, kamu işçi ve çalışanlarından yapılan yüzde 2’lik kesintinin Anayasa Mahkemesi’nden dönmesini kişisel aldığı ve kabullenemediğini iddia etti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, göreve geldiği zaman sendikalarla iş birliği içerisinde çalışacağı, iş yapmak için geldiğini ve hiçbir art niyeti olmadığını söyleyen Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun şimdi ise eleştiriye tahammülsüz ve sendikaya karşı kin güden bir tavır içine girdiğini söyledi. Bengihan, 153 tane sivil toplum örgütünden aidat kesintisi yapan Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin sadece ME-KOOP yatırımlarını durdurmasına hiçbir gerekçe gösterilmediğini ifade ederek, bakanın bu talimatı vererek İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığını ve suç işlediğini belirtti. Gerekli yasal yollara da başvuracaklarını söyleyen Bengihan, İyi İdare Yasası’na göre “yasanın, kişi ve kurumları İdarenin yasadışı ve yanlış uygulamalarına karşı koruduğu” ve “gerekçe sunulmadan hiçbir talimatın verilemeyeceği” ve “keyfi uygulama yapılamayacağı” maddelerini hatırlattı. Bengihan, 14 Kasım’da KTAMS’ın 63. yılını kutlayacağını da anımsatarak, “Sendikamız 63 yıl boyunca hiç kimseye biat etmemiş ve hiç kimseye oyun eğmemiştir” ifadelerini kullandı. Bengihan, gerekli düzenlemenin makul bir sürede yapılmaması halinde hem yasal, hem eylemsel boyutta mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.



