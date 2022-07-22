Amcaoğlu yeni hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasası Tasarsı’nın detaylarını paylaştı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, Organize Sanayi Bölgelerinin önemine vurgu yaptı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Amcaoğlu, Organize Sanayi bölgeleri için bir komisyon kurulacağını ve yetki karmaşasının ortadan kaldırılacağını belirtti.

Getirilecek kriterlerle, yatırım yapmak isteyenlerin ön kira sürelerinin 3 yıla çıkarttırılacağını kaydeden Amcaoğlu, 3 yılın ardından uzun vadeli kiralama süreci için adım atma şansı verileceğini belirtti.

Yeni Organize Sanayi Bölgesi Yasası’nda kiralanan arazinin en az %50’sinin inşaatla birlikte imarının yapılmasına dikkat edileceğini söyleyen Amcaoğlu “siz bir kulübe inşa edip benim burada üretim yapma gayretim var deme lüksüne sahip olmayacaksınız. Şu anda, üretim adına oralardan kira bedeli ödeyip üretime katkı sağlamaya çalışan üreticiler 18 sanayi bölgesinin %20’sine denk geliyor” dedi.

Yasanın geçtiği tarihten itibaren Organize Sanayi Bölgesi’nde yer kiralamak isteyen işletmelerin kriterlere uygun seçileceğini ifade eden Amcaoğlu, siyasilerin uygun kriterlere sahip olmayanlara kiralanması için müdahale edemeyeceğini, etmesi durumunda bunun suç sayılacağını kaydetti.

Amcaoğlu “Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Yasası geçecekse artık bir yenilik getirmek zorundayız. Yenilikte gerçekten üretime, gerçekten bu ülkenin ihracatına katkıda bulunabilecek olanlar bu ülkenin sanayi bölgelerine talepte bulunsun” diye konuştu.

Güvercinlik bölgesinde kurulacak sanayi bölgesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Amcaoğlu, proje çalışmalarının bittiğini, 150 milyonluk bir kaynağın hazır olduğunu, yasanın geçmesi ile birlikte altyapı çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Amcaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi yasasının Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisinin ilgili komitesinde görüşmelerinin başlamasının ardından çok kısa sürede Genel Kurula çıkabilecek noktaya gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

BRT