Amcaoğlu: Yükseköğretimle ilgili yarın toplantı yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında yükseköğretimle ilgili açıklama yaptı… Amcaoğlu, yükseköğretimde şubat ayında yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında üniversite rektörleriyle toplantı yapılacağını da açıklayan Amcaoğlu, gelinen en son aşamanın değerlendirileceğini kaydetti. Amcaoğlu, “Şubat ayından itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışma yapılıyor.

Yıllardır devlet tarafından desteklenen yüksek eğitimin eski günlerine dönmesini istiyoruz. Yapılan teşviklerin amacına ulaşmasını ve ekonominin çarklarının dönmesini istiyoruz” dedi.

BRTK