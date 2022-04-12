Amcaoğlu:Protokolle ilgili çalışmalar sürüyor

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanacak ekonomik ve mali protokole ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı…

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, BRT’ye Türkiye ile imzalanacak protokole ilişkin açıklamalarda bulundu…

Protokole son şeklini vermek amacıyla çalışmaların sürdüğüne işaret eden Amcaoğlu, Başbakan Sucuoğlu’nun yarın Ankara’ya gideceğini ve protokolün Perşembe öğle saatlerinde imzalanacağını açıkladı…

Amcaoğlu, protokole ilişkin şu anda bilgi vermesinin doğru olmayacağına da değinerek, ancak altyapı noktasında önemli yatırım olanakları olacağını vurguladı…

BRTK