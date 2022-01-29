Amcaoğlu:Sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde sınav tamamlanmıştır

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yazılı açıklama yaparak Öğretmen, bakanlık yetkilileri ve tüm diğer yetkililere, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde sınavın tamamlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinden dolayı teşekkür etti.

Amcaoğlu, sınava katılan tüm öğrencilere bundan sonraki sınavlarında da başarı dileyerek çok iyi bir Şubat tatili geçirmelerini temenni etti.

Bakan Amcaoğlu, Kolejlere Giriş Sınavının yapıldığı bazı merkezleri de ziyaret etti, veliler ve sınavdan çıkan öğrencilerin görüşlerini aldı.

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Kolejini ziyaretinde BRT’ye açıklamada bulunan Bakanı Amcaoğlu, kolej sınavına giren öğrencilere başarılar dileyerek, kolejlerin ülke eğitiminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Özellikle pandemi döneminde, ülkede eğitimin bütünlüklü , normal standart kuralları içinde yeniden tecelli etmesi ve yüz yüze eğitimin devamı ve yeni normallere uyum sağlamak için, meşakkatli bir uğraş verildiğini anımsatan Amcaoğlu, bu yöndeki çabalar yanında, okulların altyapılarını geliştirmek için de çalışma yapıldığını dile getirdi.

Amcaoğlu, son 1 yıl içinde eğitime 16 okul 2 özel eğitim merkezinin kazandırıldığını ve bunların tamamına yakınının Eylül ayı itibarıyle 8 bin öğrenciye çağdaş eğitim olanakları sunmak üzere hizmete gireceğini kaydetti. Amcaoğlu, Güzelyurt TMK’de Şubat ayında 6 yeni dersliğin hizmete gireceğini, Girne 19 Mayıs TMK’da da 4 dersliğin tamamlandığını anımsattı.

Eğitimde, bakanlık, öğretmen ve veli işbirliğinin önemine de vurgu yapan bakan Amcaoğlu, bakanlık olarak eğitimin daha iyi noktalara gelmesi için tüm muhataplarının fikrini alarak işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu bir soru üzerinde de hedeflerinin çağdaş şartlarda tam zamanlı eğitim verilebilecek altyapıyı oluşturarak, ardından tam gün eğitimi tartışmaya başlamak olduğunu ifade etti.

Ülkede bir kez daha pandemiyle karşılaşılması halinde, eğitimi sürdürülebilir ve tam zamanlı yapılabilecek hale getirmek için çaba sarfettiklerini dile getiren Amcaoğlu, bu sebeple bir buçuk yıldır okullarda altyapı güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktardı.

Devlette 15 yıldır altyapı konusunda birşeyler yapılmaması nedeniyle devlet ve özel okullar arasında fırsat eşitsizliği doğduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Biz bunları yaptığımız yatırımlar, hizmet içi eğitimlerle aynı noktaya çekmeye çalışıyoruz.” dedi.

BRTK