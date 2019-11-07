Amcası falan değilim! Saçmalamış'

Yeşilçam’ın usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM’de kundura ve takım elbise deneyen Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ebru Polat’ın, "Kadir İnanır öz amcam olabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı.

Usta sanatçı, "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabii ki. Ebru Hanım saçmalamış" dedi.

Kanal ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' canlı yayınında flaş bir iddia ortaya atan şarkıcı, "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana" şeklinde konuşmuştu.

Ebru Polat, "Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum" demişti.

Ebru Polat'ın "İlk defa böyle bir şey söylüyorum. 'Kadir İnanır amcam mı acaba?' diye çok merak ediyorum" şeklindeki sözleri, hem programın sunucularını hem de ekran başındakileri şaşkına çevirmişti.