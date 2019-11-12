Ameliyata alınacak!

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan, 'Kaçış Sendromu' nedeniyle 8 ay hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Mehmet Ali Erbil, beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için bugün ameliyat olacak.

‘Kaçış Sendromu’ nedeniyle 8 ay boyunca hastanede kalan, tedaviler sonucu hayata tutunan Mehmet Ali Erbil’in sağlık sorunları devam ediyor. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için tedavi altına alınan Erbil’in omuriliğinden sıvı alınacak.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Erbil’in ameliyatı bugün gerçekleştirilecek. Mehmet Ali Erbil’e bu zorlu sürecinde abisi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik ediyor.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, tedavisi bittikten sonra da taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarından tıkanıklık olduğu öğrenilen Erbil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.