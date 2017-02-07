AMELİYATLAR YAPILAMIYOR!

Anestezi teknisyeni eksikliği nedeniyle aylardır sıra bekleyen onlarca hastanın ameliyatı erteleniyor

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 1 aydan bu yana sıkıntı yaratan anestezi teknisyeni eksikliği dün had safhaya ulaştı.

Hastanede dört olan görevli anestezi teknisyenlerinin sayısı bire düştü. Bu nedenle sadece çok acil vakaların ameliyatları yapılıyor.

Hastanede yeterli anestezi teknisyeni olmaması nedeniyle de yaklaşık 2 haftadan bu yana, aylardır ameliyat sırası bekleyen hastaların ameliyatları erteleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bugün itibarıyla 2 anestezi teknisyeni görevlendirerek sıkıntıyı çözeceklerini açıkladı.

KIBRIS’a gelerek şikayette bulunan bir vatandaş, haftalar öncesinden, geçtiğimiz hafta fıtık ameliyatı olmak için Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden randevu aldığını söyledi.

Ameliyat olmak için hastaneye gittiğinde, ameliyatların, anestezi teknisyeni olmaması nedeniyle ertelendiğinin kendisine aktarıldığını anlatan vatandaş, bunun üzerinden bir hafta geçmesine rağmen kendisine ameliyat olması için hastaneden geri dönüş yapılmadığını kaydetti.

Vatandaş, ağrılarının oldukça artması nedeniyle dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yeniden gittiğini ancak ameliyatların yine yapılamadığını gördüğünü bildirdi.

Ağrılarının dayanılmaz noktaya gelmesi nedeniyle çareyi özel hastaneye başvurmakta bulduğunu anlatan vatandaş, önümüzdeki günler içerisinde yüklü bir miktara özel hastanede ameliyat olacağını dile getirdi.

Topal: İhtiyaç var

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal, hastanelerinde 4 adet ameliyat masası bulunduğunu söyledi.

Dr. Hasan Topal, yaklaşık 1 aydan bu yana anestezi teknisyeni eksikliği nedeniyle 4 ameliyat masasının tümünün kullanılamadığını kaydetti.

Yaklaşık 1 ay önce 4 olan anestezi teknisyeni sayısının 3’e düştüğünü, 2 hafta önce de bir anestezi teknisyeninin daha rahatsızlanması nedeniyle sayının 2’ye indiğini belirten Topal, dün de yine rahatsızlıktan dolayı bu sayının 1’e düştüğünü bildirdi.

Dr. Hasan Topal, hastanede anestezi teknisyeni sıkıntısının hala devam ettiğine dikkat çekti. Topal, bu nedenle de sadece çok acil ameliyatları yapabildiklerini açıkladı.

Başhekim Topal, durumdan Sağlık Bakanlığı’nı haberdar ettiklerini, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 2 anestezi teknisyenin alındığını ancak işlemlerin geç tamamlanması nedeniyle bugün hastanede görev yapmaya başlayacağını ifade etti.

Sucuoğlu: Görevlendirme yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi teknisyenlerinin birinin boyun fıtığı, diğerinin de solunum yolu enfeksiyonundan dolayı görev yapamadıklarını hatırlattı.

Dr. Faiz Sucuoğlu, bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 2 anestezi teknisyeninin görevlendirildiğini söyledi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan görevlendirmeyle anestezi teknisyeni sayısının yeniden 3’e çıkacağını belirten Sucuoğlu, böylece aksayan ameliyatların yeniden yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Kıbrıs