"AMERİKA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HAREKATIMIZA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ!"
Erdoğan'dan açıklama...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklama yapıyor.
Erdoğan “Amerika’nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.” dedi.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, açıklama
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