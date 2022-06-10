Amerika’da iki kişi çikolata tankının içine düştü

Amerika'da M&M fabrikasında çalışan 2 kişi çikolata tankına düştü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yara almadan kurtulan kişiler, önlem amaçlı hastaneye gönderildi.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan bir sahne gibi görünen olay Amerika’da gerçekleşti. M&M Mars’ta çalışan 2 kişi bir çikolata tankında mahsur kaldı.

Yetkililer kişileri çıkarabilmek için tankın yan tarafında bir delik açmak zorunda kaldı. İlk kurbanın saat 15:10 civarında kurtarıldığı ve ikincisinin de yaklaşık 15 dakika sonra kurtarıldığı bildirildi.

Her iki çalışan da Elizabethtown İtfaiyesi tarafından çikolata fıçısından kurtarıldı ve yerel hastanelere nakledildi.

Lancaster Polis Bürosu’nun açıklamalarına göre; kurtarılan kişilerde herhangi bir kalıcı yaralanma olmadığı, önlem amaçlı hastaneye götürüldükleri belirtildi.

sözcü.com.tr