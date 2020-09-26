Amerikalı astronot başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak
Amerikalı astronot başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanacak
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Amerikalı astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçiminde oyunu uzaydan kullanmayı planlıyor.
Ekim ayı ortasında 2 kozmonotla 6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gitmeye hazırlanan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Rubins, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde ABD vatandaşlarının oy kullanmasının önemine işaret etti.
Rubins, kendisinin oyunu uzaydan kullanmayı planladığını ifade ederek, "bunu uzaydan yapabiliyorlarsa halkın yerde oyunu haydi haydi kullanabileceğini" söyledi.
Kate Rubins, "Demokrasimizde katılım son derece önemli. Uzaydan oy kullanabiliyor olmanın bir onur olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.
Milliyet
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