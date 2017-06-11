Amsterdam’da bir araç sivillerin arasına daldı:

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da akşam saatlerinde bir araç, merkez tren istasyonu önünde kaldırımda yürüyen sivillerin arasına daldı. Olayda 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Amsterdam’daki bir tren istasyonunun önünde bir araç yayaları ezdi, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, olası terör saldırısı girişimine karşı soruşturma başlatıldığını ancak sürücünün bilinçli olarak bir saldırı gerçekleştirdiğine dair bir işaret bulunmadığı bilgisini verdi.

Hollanda polisinin Twitter’den konuyla ilgili ; "şüpheliyle yapılan ilk tahkikata göre olayda kasıt görünmüyor" açıklamasını yaptı.